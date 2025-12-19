McTominay non si nasconde: l’ha detto sullo scudetto! Poi le parole al miele per Napoli

La stagione di Scott McTominay è leggermente altalenante, un po’ come quella del Napoli. Lo scozzese sta alternando periodi molto buoni ad altri più complicati. Nelle ultime sei partite disputate non sono arrivati né gol né assist, ma il centrocampista sta giocando più arretrato per le assenze in quella zona del campo. McTominay, tuttavia, resta uno dei pilastri della squadra. Lo è quest’anno come lo è stato l’anno scorso. Il Napoli ha conquistato il suo quarto scudetto anche grazie a Scott.

Intervistato da Kate Scott per ‘Kicking it’, McTominay ha raccontato tutte le emozioni vissute nella sua prima stagione a Napoli:

“Vincere lo Scudetto e tutto ciò che ne consegue e portare la Scozia al Mondiale è enorme. Sono grato a tutti quelli che hanno fatto parte di questo percorso. Ho sempre cercato di dare il massimo, ed è quello che voglio continuare a fare.

Ora sono ancora più esigente con me stesso. I miei standard sono altissimi e non voglio mai scendere sotto. Quest’anno è più duro, tanti infortuni e tante partite, ma sono orgoglioso di come stiamo gestendo tutto.”