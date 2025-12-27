Napoli, l’ex bomber non ha dubbi: “Hojlund? Tra i migliori centravanti al mondo”

Domani sulla strada del Napoli ci sarà la Cremonese e a guidare l’attacco toccherà sicuramente Rasmus Hojlund, assoluto protagonista – insieme a Neres – del successo in Supercoppa. Prima l’assist e il gol in semifinale contro il Milan, poi in finale contro il Bologna ha stravinto le continue battaglie con la retroguardia rossoblù. Un talento che non è passato inosservato, anche agli occhi di esperti di quel ruolo come Christian Vieri.

“Conte ha un bellissimo problema da risolvere”, Vieri esalta il danese e avvisa il tecnico azzurro

Parole che lasciano senza fiato, quelle pronunciata da Vieri, durante l’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. L’ex Inter non ha usato mezzi termine per descrivere il talento danese, ma ha anche avvisato Conte di un problema da risolvere con il ritorno di Lukaku. Di seguito le sue parole: