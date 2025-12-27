Napoli, due azzurri nel mirino di Sassuolo e Cremonese: pronta la doppia cessione

Dopo il convincente successo in Supercoppa, è tempo ora di guardare avanti e al futuro azzurro. Ma non solo in termini di partite, della sfida alla Cremonese di domani e di un campionato sempre più difficile e avvincente, ma anche di mercato e all’imminente apertura della sessione di riparazione. E nello specifico a due possibili cessioni azzurre: Pasquale Mazzocchi e Giuseppe Ambrosino.

Il Sassuolo su Mazzocchi e la Cremonese su Ambrosino: il punto della trattative

Uno ha il capitano Di Lorenzo davanti, l’altro colossi come Hojlund e il ritorno di Lukaku da tenere in considerazione. Entrambi hanno poco spazio, offuscati dalla presenza di alcuni intoccabili e con la possibilità dunque di cambiare area già a partire da questa finestra di mercato.

Infatti, come riportato da Tuttosport, per Mazzocchi si è fatto avanti il Sassuolo di Fabio Grosso, desideroso di maggior esperienza sulla quella corsia laterale. Per il giovane Ambrosino invece si è mossa proprio l’avversaria di domani del Napoli, la Cremonese. Una sfida nella sfida, in cui ci potrebbe essere spazio proprio per parlare di un’eventuale passaggio del classe 2003 alla corte di Davide Nicola.