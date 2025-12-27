Il Napoli guarda al presente ma continua a programmare il futuro con attenzione. Il direttore sportivo Giovanni Manna è al lavoro su più fronti e valuta anche occasioni di mercato a parametro zero. Tra i nomi finiti sul taccuino del club azzurro c’è quello di Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco in scadenza di contratto. Un profilo di esperienza internazionale che potrebbe diventare un’opportunità interessante nella prossima finestra di mercato.

Il Napoli punta Goretzka: Manna pronto al colpo a costo zero

Il Napoli ha iniziato a informarsi sulla situazione di Leon Goretzka. Il centrocampista del Bayern, con oltre 285 presenze e ben 46 gol con i bavaresi, ha il contatto in scadenza a giugno. Secondo quanto affermato da Christian Falk, la società tedesca non starebbe pensando affatto ai rinnovo. In casa Bayern, infatti, si starebbe facendo una riflessione più ampia sul futuro della rosa e sul ruolo dello stesso Goretzka.

Alla base della possibile separazione ci sono diversi fattori. Goretzka percepisce uno stipendio elevato e il Bayern sta valutando un rinnovamento della rosa. In questo scenario, il Napoli osserva con attenzione, consapevole di poter cogliere un’occasione a costo zero per rinforzare il centrocampo.

Non solo il Napoli: un’altra big di Serie A vuole Goretzka

Sulla situazione del centrocampista tedesco non c’è soltanto il Napoli. In Italia anche la Juventus segue con interesse gli sviluppi, pronta a inserirsi qualora si aprisse uno spiraglio concreto. Il profilo di Goretzka piace per esperienza e caratteristiche tecniche. Dall’estero arrivano segnali di interesse da parte di alcuni club turchi, in particolare Galatasaray e Fenerbahçe. Alla finestra ci sarebbe anche l’Atletico Madrid. Manna valuta tempi e costi dell’operazione, pronto a muoversi se si dovessero creare le condizioni giuste.