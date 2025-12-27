Napoli, deciso il futuro di Vergara: un club di Serie A in pole

Il futuro di Antonio Vergara entra nel vivo. Il centrocampista del Napoli è finito nel mirino di più club di Serie A in vista della prossima finestra di mercato. Dopo alcune buone prestazioni nelle ultime settimane, il suo nome è tornato al centro delle discussioni, anche alla luce delle difficoltà numeriche vissute dal reparto azzurro. Secondo le ultime indiscrezioni, una squadra in particolare sarebbe pronta a muoversi con decisione. Una situazione che potrebbe portare a una svolta imminente per il giovane talento.

Vergara prepara le valigie: un club di A è in pole position

Antonio Vergara ha saputo ritagliarsi lo spazio giusto nelle ultime uscite del Napoli. Antonio Conte gli ha concesso minuti importanti in una fase complicata della stagione, segnata dalle assenze di Anguissa e De Bruyne. Il centrocampo azzurro ha dovuto fare affidamento anche sul giovane classe 2003, che ha risposto con personalità e grinta.

Nonostante la fiducia ricevuta, Vergara è consapevole di avere bisogno di maggiore continuità. Il desiderio di giocare con regolarità pesa nelle sue valutazioni, tanto da rendere concreta l’ipotesi di un addio temporaneo. La volontà del calciatore è chiara: crescere, giocare e accumulare esperienza ad alti livelli.

Secondo Nicolò Schira, sul calciatore azzurro ci sarebbero tre squadre di Serie A. Tra queste, il Cagliari appare in vantaggio, forte anche dei buoni rapporti tra le due società. Il profilo del centrocampista convince per duttilità e capacità di inserimento. Nel corso della prima parte di stagione, Vergara ha trovato spazio a intermittenza. La concorrenza interna e le scelte tecniche hanno limitato il suo impiego, rendendo concreta l’ipotesi di un prestito.

Il Napoli valuta con attenzione ogni scenario, con l’obiettivo di favorire la crescita del giocatore senza rallentarne il percorso. Il Cagliari, al momento, rappresenta l’opzione più concreta. Il club sardo potrebbe garantirgli un ruolo centrale nel progetto tecnico, mettendolo sul tavolo della trattativa continuità e responsabilità. Una condizione che potrebbe risultare decisiva nella scelta finale. Nei prossimi giorni sono attesi sviluppi.