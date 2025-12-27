C’è un nuovo profilo nel mirino del Napoli. Il direttore sportivo degli azzurri, Giovanni Manna, sta monitorando il mercato con attenzione e tra i nomi emergenti c’è Eguinaldo, giovane attaccante brasiliano dello Shakhtar Donetsk. Nato nel 2004, l’ala può giocare su entrambe le fasce e anche come falso nove. La concorrenza c’è, ma il Napoli sembra pronto a muoversi con decisione.

Il Napoli punta Eguinaldo: numeri e caratteristiche del brasiliano

Eguinaldo si sta facendo notare per la sua versatilità offensiva. Il promettente brasiliano è tatticamente duttile: può essere impiegato come ala destra o sinistra e all’occorrenza è possibile utilizzarlo anche nel ruolo di falso nove. In campionato ha realizzato sin qui 4 gol in 9 presenze. Mentre tra le gare di qualificazione in Europa League ed i match di Conference, ha messo a segno 6 apparizioni con 1 gol e 1 assist.

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, sta valutando profili giovani con grande prospettiva. Secondo quanto riportato da Il Mattino, Eguinaldo figura tra i nomi in agenda: “Senza squilli di tromba, tra i nomi in agenda quelli dell’ala sinistra Eguinaldo dello Shakhtar Donetsk, 21 anni”. La società segue con attenzione la sua crescita.

Oltre al Napoli, anche altri club europei tengono d’occhio il brasiliano. L’idea degli azzurri è anticipare eventuali concorrenze, puntando su un talento emergente che possa integrarsi gradualmente nel progetto di squadra. Eguinaldo rappresenta un profilo in linea con la filosofia del Napoli: talento, giovane età e prospettive di crescita.