Mercato Napoli, a queste condizioni si può fare: Manna fiuta l’affare

Manna nel pre-partita di Benfica-Napoli

Dopo il trionfo nella Supercoppa Italiana, aggiudicandosi il primo trofeo stagionale, il Napoli aspetta l’apertura del prossimo calciomercato invernale per mettere qualche toppa al centrocampo. Oltre al talento di Kobbie Mainoo del Manchester United, Giovanni Manna sembra essere sulle tracce di Quinten Timber.

Mercato Napoli, Timber nel mirino: affare in vista?

Continuano a tenere banco i tanti infortuni in casa Napoli, soprattutto a metà campo. Il direttore sportivo Giovanni Manna, avrà il difficile compito di portare un nuovo centrocampista all’ombra del Vesuvio già nei primi giorni di gennaio, offrendo ad Antonio Conte una valida alternativa, aspettando i ritorni dei lungodegenti.

Come riportato dall’edizione odierne de Il Mattino, Quinten Timber del Feyenoord è finito nei radar azzurro. Il mediano olandese ha il contratto in scadenza il prossimo giugno, e i campioni d’Italia potrebbero decidere di prenderlo già nel mercato invernale.

“Se il Feyenoord apre alla cessione, piace e non poco Quinten Timber, in scadenza il prossimo giugno. Manna si è già mosso per quello che potrebbe essere un grande affare. Probabile che l’interessamento sia con vista per l’estate”

Classe 2001, 24 anni compiuti a giugno, fin qui 15 presenze in Eredivisie, condite da 2 gol e 3 assist. Il contratto in scadenza il prossimo giugno 2026, può diventare una grande occasione per il Napoli già nel mercato di gennaio nel caso la squadra olandese decidesse di cederlo.

