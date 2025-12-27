Clamoroso Napoli, rifiutate ricche offerte dall’Arabia! Il big vuole restare alla corte di Conte

Il calciomercato invernale è, ormai, alle porte. In casa Napoli si ragione sulle possibili mosse da effettuare in entrata ma anche in uscita. Tra le cessioni, però, non è prevista quella di Romelu Lukaku: l’attaccante belga ha rifiutato delle super proposte appena arrivate dall’Arabia.

Napoli, Lukaku non si muove: la situazione

L’infortunio subito ad agosto, durante l’ultima amichevole pre-season, ha complicato i piani del mercato azzurro. Ora, il campione belga è sempre più vicino al ritorno in campo e potrebbe formare una grande coppia proprio con Rasmus Hojlund, arrivato in estate per sostituirlo.

Lukaku, intanto, ha dimostrato il suo amore per la maglia azzurra. Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il centravanti ex Chelsea ha rifiutato le super offerte arabe: vuole continuare la sua avventura al Napoli, al fianco di Antonio Conte.

Big Rom, tornato nei convocati per le due gare di Supercoppa, a stretto giro dovrebbe tornare in campo. L’attaccante crede nello Scudetto bis, dove proprio il suo ritorno sarà fondamentale. Il suo apporto, prima nello spogliatoio e poi in campo, si fa sentire e lo si è visto già nelle partite della Supercoppa vinta.