Napoli, il club di Serie A tenta l’affondo per l’azzurro: addio a titolo definitivo?

Si avvicina l’inizio della sessione invernale di calciomercato ed aumentano le notizie legate ai diversi interessi dei club di Serie A. Grande protagonista il Napoli, che tra possibili acquisti e possibili cessioni, anche a gennaio si candida ad essere tra le squadre italiane più attive. Gli azzurri, dopo i tanti infortuni accorsi in questi mesi, sono alla disperata ricerca di un centrocampista. Occhio, però, anche agli addii: sulla lista dei partenti c’è anche Walid Cheddira, attualmente in prestito al Sassuolo.

Napoli, interesse dell’Udinese per Cheddira: può lasciare il Sassuolo in anticipo?

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, negli ultimi giorni l’Udinese avrebbe sondato il terreno per Cheddira. Il marocchino ha lasciato il Napoli in estate per trasferirsi al Sassuolo in prestito con diritto di riscatto fissato a 3.5 milioni di euro. Con i neroverdi, però, l’ex Bari non è riuscito a ritagliarsi lo spazio desiderato ed ecco, dunque, che potrebbe esserci l’Udinese a fare al caso giusto.

Possibile che il Sassuolo possa chiudere il prestito in anticipo, per poi lasciar andare Cheddira all’Udinese. Difficile, invece, che il Sassuolo possa esercitare il riscatto per poi iniziare a trattare con l’Udinese. Si prospetta, dunque, un nuovo prestito per Cheddira, che in questi ultimi anni non è ancora riuscito a trovare la sua dimensione.

Dopo la grande annata con il Bari, il marocchino ha girato l’Europa in prestito passando da Frosinone, Espanyol e Sassuolo. L’eventuale passaggio a titolo temporaneo all’Udinese sarebbe quindi per Cheddira il quarto prestito consecutivo.