ADL sotto accusa: “Un’altra pagliacciata!”, parole pesantissime per il Napoli

Il calciomercato invernale è ormai alle porte e il Napoli è intenzionato a rinforzare la zona del centrocampo, per offrire una nuova alternativa ad Antonio Conte, visti i tanti infortuni. I campioni d’Italia, però, dovranno condurre un “mercato a saldo zero”, arriva l’attacco diretto di Michele Criscitiello: avete sentito le sue parole?

Napoli, attacco di Criscitiello: le sue dichiarazioni

Nel prossimo calciomercato di gennaio, sempre più vicino, il club azzurro proverà a portare a casa un nuovo centrocampista nonostante le restrizioni sul mercato. A parlare del tema, è il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello, che durante la puntata di Calcio Tonight ha affrontato il tema delle restrizioni imposte al Napoli.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Abbiamo assistito a un’altra pagliacciata. A inizio gennaio apre il mercato e il 23 dicembre tu avverti De Laurentiis. Dire: Hey Aurelio ti sta arrivando una PEC, non puoi fare mercato. Non è una cosa normale, siamo il terzo mondo calcistico!”

Attacco durissimo del noto conduttore e giornalista Michele Criscitiello, al quale non sono per niente piaciuti i tempi di comunicazione delle restrizioni imposte al club campione d’Italia. Il Napoli, ad ogni modo, condurrà un mercato a saldo zero, dove le entrate dovranno essere pari alle uscite, cercando di “aggiustare” il centrocampo.

