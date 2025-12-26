Elmas per Cremonese-Napoli: “Serve concentrazione!”, poi le parole su Spalletti

Dopo la vittoria della Supercoppa Italiana, in casa Napoli è tornata la massima gioia per aver sollevato il primo trofeo in questa stagione. L’ambiente aveva bisogno di una risposta così forte e le vittorie contro Milan e Bologna hanno consentito agli uomini di Antonio Conte di trovare la consapevolezza necessaria per la seconda metà di stagione. Eljif Elmas ha ripercorso le emozioni vissute nella notte di Riyad.

La gioia di Elmas dopo la Supercoppa e il pensiero alle prossime sfide: le dichiarazioni

Intervistato ai microfoni di Radio CRC, Eljif Elmas ha parlato della vittoria della Supercoppa Italiana, con le emozioni vissute nel corso della trasferta in Arabia Saudita:

“È stato bellissimo vincere la Supercoppa, il nostro primo trofeo stagionale. Dopo lo scudetto vincere questa coppa era importantissimo: è stata una bella settimana a Riyad. Abbiamo fatto due bellissime partite ed abbiamo portato a Napoli questo regalo di Natale. Era importante vincere questo trofeo per noi, abbiamo approcciato bene alle due partite contro Milan e Bologna”.

Il centrocampista ha poi dato un proprio pensiero al prossimo impegno di campionato, la trasferta di domenica pomeriggio contro la Cremonese:

“Cremonese? Tutte le partite in Serie A sono difficilissime. La Cremonese ha preso punti importanti a grandi squadre in queste partite, come al Milan. Dobbiamo essere concentrati, è l’ultima partita di quest’anno e dobbiamo fare attenzione e seguire quello che ci dice il mister. Dobbiamo portare a casa i 3 punti perché sono importantissimi”.

Massima concentrazione in vista della sfida di Cremona, con gli uomini di Conte che intendono tornare a casa con il massimo risultato.

Elmas e il ricordo del Napoli di Spalletti: il paraf

Nel corso dell’intervista, il macedone ha parlato del ruolo ricoperto in campo sotto la guida di Antonio Conte:

“Essere un jolly non è semplice. A me piace giocare dietro la punta ed in questo periodo sto giocando un po’ di più nella mia posizione, dopo 5 settimane in cui ho giocato da mediano. Non è semplice passare da un ruolo all’altro, ma sto cercando di fare del mio meglio. Secondo me questa posizione è perfetta per me, perché puoi fare gol, dribbling, assist. Sto cercando di capire bene quello che mi chiede mister Conte per poter fare un salto di qualità”.

Infine, un pensiero sullo scudetto vinto nel 2023 con Luciano Spalletti:

“Le emozioni dello scudetto con Spalletti non si possono raccontare, ma solo vivere. Vincere lo scudetto a Napoli dopo 33 anni è stato speciale, perché nella sua storia il club azzurro non ha vinto tanti tricolori. Anche per chi ha visto gli scudetti di Maradona, tornare a vincere dopo 33 anni è stata un’emozione inspiegabile. Il Napoli di Spalletti era improntato sul palleggio. Sia quel Napoli che questo hanno tanta qualità nella rosa: questa squadra di Antonio Conte, però, è molto più fisica. Sono due squadre diverse, ma entrambe costruite bene”.

Adesso Elmas vuole continuare a vincere, sperando di dare continuità al successo in Supercoppa dello scorso lunedì.