Supercoppa Napoli, trofeo esposto ai tifosi: quando e dove sarà visibile

È stato un Natale di festa per i tifosi del Napoli, ancora gioiosi per il successo dei propri beniamini in Supercoppa Italiana. Gli azzurri hanno avuto la meglio su Milan e Bologna, ottenendo il secondo trofeo di questo glorioso 2025. Proprio per condividere questa gioia il club ha annunciato una bellissima iniziativa: la Supercoppa sollevata dai calciatori azzurri sarà visibile ai tifosi per qualche giorno.

Supercoppa esposta ai tifosi allo store di Piazza San Domenico: gli orari

Il trofeo della Supercoppa sarà visibile al pubblico dal 26 dicembre sino al 4 gennaio presso il SSC Napoli Official Store di Piazza San Domenico, nel cuore del centro storico di Napoli. Gli orari di esposizione in questi giorni (weekend e festività comprese) andranno dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

C’è da scommettere che saranno davvero tantissimi i tifosi azzurri pronti ad affollarsi presso lo store per poter scattare una foto insieme al secondo trofeo del 2025 azzurro, oltre che per rivendicare ancora una volta i colori dei supercampioni d’Italia.