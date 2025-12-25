Napoli, il nuovo accordo sta scatenando i tifosi: è già diventato un trend

Nel giorno della finale di Supercoppa Italiana, la SSC Napoli ha annunciato una nuova partnership che ha già scatenato la curiosità di tutti i tifosi. Si tratta di quella con Google, che renderà Google Gemini e Google Pixel Official AI and Smartphone Partner del club per la stagione 2025/2026. Grazie aad essi, la SSC Napoli svilupperà format originali per raccontare il mondo partenopeo, come quello delle statuine del presepe con i propri volti.

La partnership fra Napoli e Google: il trend è già virale

È già un trend virale la possibilità di realizzare una statuina del presepe in maglia SSC Napoli col proprio volto. Riuscirci è semplicissimo e gratuito: basterà andare sull’apposito sito e caricare un proprio selfie ed il gioco sarà fatto grazie all’IA di Gemini. Tantissimi sono già i tifosi che lo hanno fatto, rendendolo una vera e propria tendenza social di queste festività natalizie, di per sé già allietate dallo straordinario successo in Supercoppa dei calciatori azzurri.

La soddisfazione di Tommaso Bianchini

Il direttore generale della SSC Napoli Tommaso Bianchini si è detto decisamente soddisfatto di questa collaborazione: