Home ->

Copertina Calcio Napoli

ESCLUSIVA- Napoli, che sorpresa nel 2026: super evento per i tifosi

di
Il bus scoperto del Napoli per festeggiare lo Scudetto sul lungomare

Mentre giunge al termine un 2025 che ha portato al Napoli uno Scudetto e una Supercoppa Italiana, i tifosi iniziano a sognare cosa porterà il 2026. Sarà sicuramente un anno molto speciale, visto ch sarà quello del centenario del Napoli. Per celebrarlo è pronto un evento straordinaio: un’amichevole contro il Boca Juniors in onore di Maradona.

Napoli-Boca Juniors: amichevole per il centenario azzurro

Secondo quanto appreso dalla redazione di Spazionapoli.it, la festa che il Napoli starebbe preparando per il 1° agosto del 2026, giorno in cui il Napoli compirà i suoi 100 anni, potrebbe prevedere anche un’amichevole contro il Boca Juniors. Si tratterebbe di un meraviglioso evento, a corredo di una festa che sicuramente prevederà tanti altri modi per celebrare questo giorno speciale.

Una giornata così non può che così avere come suo evento di punta un ricordo per il più grande della storia del club azzurro e della storia del calcio: l’amichevole contro il Boca sarebbero il modo perfetto per celebrare il più grande protagonista di questo secolo del Napoli, sfidando l’altra squadra che ha caratterizzato la carriera di El Pibe de Oro.

Felice Leopoldo Luongo

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Collaboro con SpazioNapoli oramai dal 2021 e sento questa redazione come una grande famiglia. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207
Gestione cookie