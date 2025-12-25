ESCLUSIVA- Napoli, che sorpresa nel 2026: super evento per i tifosi

Mentre giunge al termine un 2025 che ha portato al Napoli uno Scudetto e una Supercoppa Italiana, i tifosi iniziano a sognare cosa porterà il 2026. Sarà sicuramente un anno molto speciale, visto ch sarà quello del centenario del Napoli. Per celebrarlo è pronto un evento straordinaio: un’amichevole contro il Boca Juniors in onore di Maradona.

Napoli-Boca Juniors: amichevole per il centenario azzurro

Secondo quanto appreso dalla redazione di Spazionapoli.it, la festa che il Napoli starebbe preparando per il 1° agosto del 2026, giorno in cui il Napoli compirà i suoi 100 anni, potrebbe prevedere anche un’amichevole contro il Boca Juniors. Si tratterebbe di un meraviglioso evento, a corredo di una festa che sicuramente prevederà tanti altri modi per celebrare questo giorno speciale.

Una giornata così non può che così avere come suo evento di punta un ricordo per il più grande della storia del club azzurro e della storia del calcio: l’amichevole contro il Boca sarebbero il modo perfetto per celebrare il più grande protagonista di questo secolo del Napoli, sfidando l’altra squadra che ha caratterizzato la carriera di El Pibe de Oro.