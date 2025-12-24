Stadio Maradona, ci sono aggiornamenti: Manfredi è stato chiaro!

Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, ha parlato su ‘Radio CRC’, augurando buone feste a tutti i cittadini napoletani e parlando delle sfide e degli obiettivi per i prossimi due anni. Tra i temi trattati anche quelli relativi alla riqualificazione dello Stadio Diego Armando Maradona e alla costruzione di un nuovo impianto.

Napoli, il Sindaco Manfredi: “Stiamo lavorando sulla riqualificazione del Maradona”

Su ‘Radio CRC’, radio partner del Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto Gaetano Manfredi. Il Sindaco di Napoli ha parlato della riqualificazione dello Stadio Diego Armando Maradona:

“Stiamo lavorando sulla riqualificazione dello Stadio Diego Armando Maradona. I lavori sul terzo anello possono partire velocemente, ma c’è sempre il problema legato alle vibrazioni. Stiamo facendo delle prove e sperimentazioni per eliminare le vibrazioni, utilizzando l’apposita tecnologia. Il terzo anello è sicuro, il problema è solo questo. È un progetto che dobbiamo fare con la Regione Campania e, fortunatamente, il nuovo Presidente ha dato già la sua disponibilità. È nell’interesse della città realizzare questo progetto“.

Nuovo stadio Napoli, Manfredi: “Noi siamo favorevoli e daremo tutto il supporto possibile”

Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi si è poi espresso sulla possibilità che per il club di Aurelio De Laurentiis venga costruito un nuovo stadio: