Napoli, si complica Mainoo? Infortunio pesantissimo per lo United: la situazione

Il Napoli deve far fronte alla necessità di dover operare in un mercato di gennaio a saldo zero, dove ogni costo dovrà essere coperto da altrettanti ricavi. Giovanni Manna proverà a mettere a disposizione di Antonio Conte nuove pedine, soprattutto a centrocampo. Il principale obiettivo continua ad essere Kobbie Mainoo ma l’infortunio rimediato da Bruno Fernandes potrebbe complicare ulteriormente i piani.

Manchester United, infortunio al ginocchio per Bruno Fernandes

“È grave, non sappiamo quanto sia grave, ma il fatto che sia uscito dal campo“. Queste le parole di Diogo Dalot ai microfoni di ‘Sky Sport’ al termine del match tra Manchester United ed Aston Villa sulle condizioni di Bruno Fernandes. Poco prima dell’intervallo, il portoghese ha sentito un dolore al tendine del ginocchio, non riuscendo a tornare in campo per il secondo tempo.

Ruben Amorim, tecnico dei Red Devils, ha provato a spiegare l’infortunio in conferenza stampa: “È davvero strano. Si tratta di un tessuto molle, penso che salterà alcune partite, ma non ne sono sicuro. Vedremo. Penso che ci vorrà un po’ di tempo. È un ragazzo sempre in forma, quindi potrebbe riprendersi abbastanza bene“.

Infortunio Bruno Fernandes, il sostituto del portoghese può essere Mainoo

L’infortunio rimediato da Bruno Fernandes potrebbe complicare i piani di mercato del Napoli. Ruben Amorim, tecnico dei Red Devils, potrebbe infatti decidere di affidarsi a Kobbie Mainoo per sostituire il portoghese, nonostante lo scarso minutaggio concessogli finora in questa stagione.

In Inghilterra, ‘Sky Sport’ parla chiaro: “Zero possibilità che Amorim lasci andare Mainoo a gennaio“. Amorim, per il momento, non potrà però affidarsi nemmeno al classe 2005 inglese, alle prese con un problema al polpaccio.