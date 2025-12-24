Home ->

L’azzurro saluta il Napoli ma resta in Serie A: fissato l’incontro con l’agente!

Antonio Conte nella gara di Serie A 2025

Il Napoli è pronto a concentrarsi sulle possibili mosse da effettuare nel prossimo calciomercato invernale, che aprirà le porte il prossimo 1 gennaio. Non solo entrate, difatti, la prima uscita potrebbe riguardare Luca Marianucci: forte pressing del Torino sul difensore italiano.

Mercato napoli, Marianucci verso il Torino: la situazione

Poco spazio trovato fin qui per il difensore ex Empoli. Marianucci potrebbe lasciare Napoli a soli sei mesi dal suo arrivo in azzurro. Il Torino è la squadra in vantaggio, ed è in forte pressing come confermato dal nuovo direttore sportivo granata Gianluca Petrachi prima della gara contro il Sassuolo.

Marianucci non trova spazio a Napoli: ipotesi prestito.

Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, nei prossimi giorni Mario Giuffredi, agente di Marianucci, incontrerà il Napoli per parlare del futuro del ragazzo. Il Torino vorrebbe qualcosa in più del prestito secco, e in questo caso la volontà del calciatore farà tutta la differenza del mondo.

