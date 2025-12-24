Calciomercato Napoli, addio già a gennaio? La rivelazione dell’agente!

Mario Giuffredi, agente di diversi calciatori tra cui Di Lorenzo e Politano, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per fare il punto sul futuro di alcuni dei suoi assistiti. In particolare, ha parlato di Marianucci, il cui futuro è ancora incerto, con il Torino fortemente interessato al giovane. Giuffredi ha confermato che il Napoli potrebbe optare per un prestito secco, poiché il club azzurro vede ancora Marianucci come parte del suo futuro a lungo termine.

Il futuro di Marianucci e l’interesse del Torino

Marianucci, dopo il suo arrivo al Napoli da Empoli, si è trovato a confrontarsi con una realtà molto più grande. Giuffredi ha sottolineato che il giovane ha fatto un “triplo salto” entrando a far parte di un club di primissima fascia come il Napoli, e di conseguenza ha avuto poco spazio per giocare. Tuttavia, per crescere e ambire a traguardi importanti, il giocatore ha dovuto affrontare delle sfide intense.

“Anche se non gioca molto, con Conte è migliorato tanto come calciatore” – ha spiegato l’agente, parlando dei progressi fatti dal giovane difensore.

Giuffredi ha confermato anche l’interesse del Torino, ma ha aggiunto che nelle prossime settimane si farà il punto della situazione. Il piano è di parlare con Manna e il ragazzo per decidere insieme quale sarà la destinazione migliore per il suo sviluppo.

Le intenzioni del Napoli per Marianucci

Il Napoli ha in mente un prestito secco per Marianucci, ma non intende perdere il difensore italiano. Giuffredi ha fatto sapere che il club azzurro lo considera ancora nei suoi piani per il futuro, con la possibilità di tornare più pronto a fine stagione e con maggiore esperienza nelle gambe.

Questo prestito potrebbe essere un’opportunità per Marianucci di acquisire minuti e continuità, ma il Napoli vuole assicurarsi che il ragazzo torni con un bagaglio di esperienza che gli consenta di competere ai massimi livelli.