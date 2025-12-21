Mercato Napoli, Marianucci saluta: due club di Serie A sul difensore

Il nome di Luca Marianucci torna al centro delle voci di mercato in vista della sessione di gennaio. Il difensore del Napoli, classe 2004, ha finora trovato poco spazio con Antonio Conte e potrebbe cambiare maglia per i prossimi sei mesi. Secondo le ultime indiscrezioni, due club di Serie A sono pronti a puntare su di lui in prestito per rinforzare la difesa.

Marianucci pronto a salutare: due club di Serie A

Marianucci è arrivato in estate dal Empoli per circa 9 milioni di euro, ma il minutaggio limitato lo ha spinto a valutare un trasferimento temporaneo. In questa prima parte di stagione, infatti, ha raccolto appena una presenza contro il Milan. Prestazione, tra l’altro, tutt’altro che positiva. Nonostante il poco spazio, il suo potenziale continua ad attirare l’attenzione di diverse società italiane.

Secondo ‘Sky Sport’, i principali club che seguono Marianucci sono Cagliari e Cremonese. Entrambi i club stanno cercando un centrale giovane con prospettiva, capace di alternarsi nelle rotazioni difensive. L’idea del club partenopeo sarebbe quella di aprire ad un trasferimento a titolo temporaneo, in modo da far maturare il giocatore con continuità. Un prestito secco permetterebbe a Marianucci di giocare con costanza e mostrare il suo reale potenziale.