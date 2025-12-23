Supercoppa Italiana, i dati dello share sono da horror: calo evidente rispetto al 2024!

La finale della Supercoppa Italiana 2025, vinta dal Napoli grazie alla doppietta di David Neres contro il Bologna, ha visto un calo significativo degli ascolti televisivi. Mediaset ha scelto di spostare le gare su Italia 1, privilegiando ‘La Ruota della Fortuna‘ su Canale 5, con un impatto evidente sui numeri. La sfida, disputata nella città di Riyadh in Arabia Saudita, ha registrato numeri molto inferiori rispetto alle edizioni passate, segnando il peggior dato dal 2009.

Supercoppa italiana 2025: Napoli vince, ma gli ascolti crollano

La 38esima edizione della Supercoppa Italiana ha visto una netta flessione degli ascolti televisivi. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, Mediaset ha scelto di spostare la trasmissione delle gare su Italia 1, in un tentativo di alzare gli ascolti della seconda rete, ma il risultato non è stato soddisfacente.

L’orario delle partite e l’appello delle squadre coinvolte hanno contribuito al crollo degli ascolti. La finale tra Napoli e Bologna, andata in onda alle 20.00 su Italia 1, ha raccolto 4.042.000 spettatori, con uno share del 19,7%. Questi numeri sono decisamente inferiori rispetto alla finale dell’anno scorso, che aveva visto Inter e Milan coinvolti in un derby infuocato. La sfida del 2024 aveva raggiunto 7.404.000 spettatori e uno share del 32,6%.

Napoli-Bologna ultima in classifica: la peggiore dal 2009

La finale di quest’anno è arrivata all’ultimo posto nella speciale classifica delle finali di Supercoppa Italiana più viste dal 2009 a oggi, lasciando dietro di sé anche la finale del 2021 tra Inter e Juventus, che aveva registrato ben 7.890.000 spettatori e il 33,2% di share nonostante le restrizioni legate al Covid.

Il calo di ascolti per la Supercoppa italiana 2025

Le ultime tre edizioni successive della Supercoppa, disputate con la formula delle Final Four a Riyadh, mostrano un netto calo di interesse, con la finale di quest’anno che ha visto un -40% di spettatori e un -28% di share rispetto all’edizione 2024.

I numeri del 2025 segnano un ritorno indietro per il torneo, che, nonostante l’ottima prestazione del Napoli, non è riuscito a conquistare il pubblico televisivo come nelle edizioni precedenti.