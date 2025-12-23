Napoli, ora l’addio è ufficiale: c’è l’annuncio

Maurizio Micheli, esperto osservatore con un passato di successi al Napoli, ha appena iniziato a svolgere il suo lavoro di reclutamento all’Arsenal, collaborando con il direttore Andrea Berta. L’accordo è stato formalizzato con la firma dei contratti all’inizio di dicembre, liberandolo dagli impegni azzurri per concretizzare questa opportunità in Inghilterra.

Micheli, nuova sfida all’Arsenal

Maurizio Micheli è pronto ad iniziare la sua avventura all’Arsenal, come riportato negli ultimi minuti su X da Fabrizio Romano:

“Maurizio Micheli ha iniziato a lavorare all’Arsenal come membro del team di reclutamento e scouting guidato da Andrea Berta. Tutti i documenti sono stati firmati all’inizio di questo mese per consentire a Micheli di lasciare il Napoli e provare una nuova avventura all’Arsenal , come concordato a novembre”

Il percorso di Micheli al Napoli

Durante i suoi anni al Napoli, Micheli si è distinto come un vero cacciatore di talenti: Khvicha Kvaratskhelia, Kim Min-jae, Kalidou Koulibaly, e tanti altri, trasformando intuizioni in colpi di mercato vincenti.

La sua capacità di scovare profili sottovalutati lo ha reso una figura rispettata in Italia, e ora l’Arsenal è pronto a investire su di lui per un salto di qualità. Il distacco dal Napoli, doloroso per i partenopei, segna dunque un capitolo nuovo per Micheli: a 58 anni, ha ancora voglia di dimostrare le sue qualità.