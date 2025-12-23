Home ->

Napoli, ora l’addio è ufficiale: c’è l’annuncio

Antonio Conte seduto in panchina.

Maurizio Micheli, esperto osservatore con un passato di successi al Napoli, ha appena iniziato a svolgere il suo lavoro di reclutamento all’Arsenal, collaborando con il direttore Andrea Berta. L’accordo è stato formalizzato con la firma dei contratti all’inizio di dicembre, liberandolo dagli impegni azzurri per concretizzare questa opportunità in Inghilterra.

Micheli, nuova sfida all’Arsenal

Maurizio Micheli è pronto ad iniziare la sua avventura all’Arsenal, come riportato negli ultimi minuti su X da Fabrizio Romano:

“Maurizio Micheli ha iniziato a lavorare all’Arsenal come membro del team di reclutamento e scouting guidato da Andrea Berta. Tutti i documenti sono stati firmati all’inizio di questo mese per consentire a Micheli di lasciare il Napoli e provare una nuova avventura all’Arsenal , come concordato a novembre”

Maurizio Micheli sorride dopo la vittoria dello Scudetto da parte del Napoli
Maurizio MIcheli, l’Arsenal vuole portarlo in Inghilterra

Il percorso di Micheli al Napoli

Durante i suoi anni al Napoli, Micheli si è distinto come un vero cacciatore di talenti: Khvicha Kvaratskhelia, Kim Min-jae, Kalidou Koulibaly, e tanti altri, trasformando intuizioni in colpi di mercato vincenti.

La sua capacità di scovare profili sottovalutati lo ha reso una figura rispettata in Italia, e ora l’Arsenal è pronto a investire su di lui per un salto di qualità. Il distacco dal Napoli, doloroso per i partenopei, segna dunque un capitolo nuovo per Micheli: a 58 anni, ha ancora voglia di dimostrare le sue qualità.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
