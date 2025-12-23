Serata speciale dopo il trionfo in Supercoppa: dove sono andati Conte e i giocatori del Napoli (VIDEO)

È tempo di festeggiare e rilassarsi dopo il grande successo di ieri sera in Supercoppa Italiana contro il Bologna. Un Napoli che vince e convince, frutto di una grande prestazione corale e dei singoli. E la squadra si è riunita prima di tornare a lavoro per la sfida contro la Cremonese in campionato, con la consueta cena di fine anno.

Napoli a cena: tutta la squadra riunita a Posillipo

In attesa del ritorno in campo, tutta la società azzurra ha preso parte alla cena di Natale organizzata presso un noto ristorante di Posillipo, tra festeggiamenti e ringraziamenti per il fresco successo di Riyad in Supercoppa Italiana.

Da Antonio Conte a capitan Di Lorenzo, passando per l’assoluto protagonista del trionfo arabo, David Neres. Tutti pronti a cenare in un momento di relax prima di ritornare a pensare al campionato e riprendere il cammino verso la vetta. Di seguito le immagini dell’arrivo di Antonio Conte: