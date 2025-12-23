Home ->

Napoli, tutta la verità sul riscatto di Lucca: spiegata la formula dell’operazione

Il Napoli vince la Supercoppa e ritrova fiducia. Dopo un inizio di stagione altalenante, gli azzurri dimostrano sicurezza nel terreno di gioco. Fondamentali i gol degli attaccanti, Neres e Hojlund su tutti. Nel frattempo Lukaku scalpita per tornare in campo e aiutare i suoi compagni. Lorenzo Lucca, invece, è sempre più ai margini del progetto e rischia la cessione. A febbraio, tuttavia, scatterà l’obbligo di riscatto.

Lucca-Napoli, tra prestito e riscatto: la situazione

Come spiegato da Nicolò Schira sul proprio profilo ‘X’, Lucca è momentaneamente in prestito a Napoli. L’attaccante, però, verrà riscattato dopo il primo punto conquistato dagli azzurri a partire dal 3 febbraio. L’ex Udinese, però, potrebbe salutare in anticipo i colori azzurri per un’esperienza in prestito. Secondo Schira, l’entourage del giocatore si sarebbe messo in contatto anche con la Juventus.

Mercato Napoli, occhio al futuro di Lucca: l’attaccante è stato proposto alla Juve.

Non solo la Juve: altre due squadre seguono Lucca

La squadra di Spalletti dovrà fare a meno di Dusan Vlahovic per diversi mesi e valuta un intervento sul mercato. Lucca potrebbe essere un profilo interessante, ma solo in prestito. L’attaccante azzurro interesserebbe anche a West Ham e Benfica, che monitorano la situazione.

