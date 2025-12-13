“L’ho consigliato a De Laurentiis”, Spalletti stupisce tutti: che rivelazione

Home ->

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa prima della partita della sua Juventus contro il Bologna. Fra le varie risposte in merito al match, l’ex allenatore del Napoli si è lasciato andare ad una rivelazione sul suo passato azzurro: aveva consigliato proprio l’attuale tecnico dei felsinei, Vincenzo Italiano, ad Aurelio De Laurentiis.

Spalletti: “Ho detto a De Laurentiis di prendere Italiano”

Spalletti ha risposto ad una domanda in merito alle qualità del suo prossimo avversario in panchina, Vincenzo Italiano e, in particolare, se si rivedesse a lui e se avesse consigliato il suo nome al presidente De Laurentiis al momento dell’addio al Napoli:

“Da Italiano si può imparare molto, per me è uno dei giovani tecnici più forti che abbiamo. Ho detto a tutti di prendere Italiano quando c’era da prendere una decisione, non solo a De Laurentiis“.

La risposta di Spalletti, quindi, è una conferma indiretta di come il nome di Vincenzo Italiano fosse stato fra i primi della lista del Napoli dopo l’addio al Napoli. L’ex allenatore azzurro non ha risposto in merito alle tempistiche di questo consiglio, ma è facile pensare che il momento fosse stato proprio quello immediatamente successivo al suo addio al club.

