“L’ho consigliato a De Laurentiis”, Spalletti stupisce tutti: che rivelazione

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa prima della partita della sua Juventus contro il Bologna. Fra le varie risposte in merito al match, l’ex allenatore del Napoli si è lasciato andare ad una rivelazione sul suo passato azzurro: aveva consigliato proprio l’attuale tecnico dei felsinei, Vincenzo Italiano, ad Aurelio De Laurentiis.

Spalletti: “Ho detto a De Laurentiis di prendere Italiano”

Spalletti ha risposto ad una domanda in merito alle qualità del suo prossimo avversario in panchina, Vincenzo Italiano e, in particolare, se si rivedesse a lui e se avesse consigliato il suo nome al presidente De Laurentiis al momento dell’addio al Napoli:

“Da Italiano si può imparare molto, per me è uno dei giovani tecnici più forti che abbiamo. Ho detto a tutti di prendere Italiano quando c’era da prendere una decisione, non solo a De Laurentiis“.

La risposta di Spalletti, quindi, è una conferma indiretta di come il nome di Vincenzo Italiano fosse stato fra i primi della lista del Napoli dopo l’addio al Napoli. L’ex allenatore azzurro non ha risposto in merito alle tempistiche di questo consiglio, ma è facile pensare che il momento fosse stato proprio quello immediatamente successivo al suo addio al club.