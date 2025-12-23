Napoli, dopo la gioia ora è tempo di addii: cessione già a gennaio!

Pasquale Mazzocchi sta vivendo una stagione da pochissimi minuti in campo sotto la gestione di Antonio Conte. Il terzino destro potrebbe salutare gli azzurri già nella sessione invernale di mercato: Sassuolo e Parma sarebbero, infatti, sulle sue tracce.

Mazzocchi – Napoli, aria d’addio

Conte ne apprezza le sue qualità difensive e la grinta, ma la gerarchia sembra ben definita: c’è poco, pochissimo spazio per Mazzocchi. E dopo una prima parte di stagione in cui l’impiego è stato minimo, il giocatore inizia a valutare nuove opportunità.

Una partenza di Pasquale, libererebbe anche slot e risorse per il Napoli, che potrebbe investire in alternative giovani o più allineate al progetto di Conte.

Sassuolo e Parma in pole

Sassuolo e Parma seguono il giocatore da tempo, e sono pronte a convincere Mazzocchi, come riportato da Nicolò Schira su X:

“Sassuolo e Parma hanno mostrato interesse per il terzino del Napoli Pasquale Mazzocchi, che potrebbe lasciare il Napoli nella sessione di calciomercato di gennaio”

Resta da capire se arriveranno proposte concrete e se il Napoli deciderà di lasciar andare un elemento importante dello spogliatoio. Per il giocatore, però, sarebbe l’occasione di ritrovare spazio in un contesto dove potrebbe giocare con regolarità e tornare protagonista.