Napoli, dopo la gioia ora è tempo di addii: cessione già a gennaio!

Mazzocchi festeggia la Supercoppa Italiana

Pasquale Mazzocchi sta vivendo una stagione da pochissimi minuti in campo sotto la gestione di Antonio Conte. Il terzino destro potrebbe salutare gli azzurri già nella sessione invernale di mercato: Sassuolo e Parma sarebbero, infatti, sulle sue tracce.

Mazzocchi – Napoli, aria d’addio

Conte ne apprezza le sue qualità difensive e la grinta, ma la gerarchia sembra ben definita: c’è poco, pochissimo spazio per Mazzocchi. E dopo una prima parte di stagione in cui l’impiego è stato minimo, il giocatore inizia a valutare nuove opportunità.

Una partenza di Pasquale, libererebbe anche slot e risorse per il Napoli, che potrebbe investire in alternative giovani o più allineate al progetto di Conte.

Napoli, Mazzocchi in campo con gli azzurri
Napoli, Mazzocchi in campo con la maglia dei partenopei – (Ansa) SpazioNapoli.it

Sassuolo e Parma in pole

Sassuolo e Parma seguono il giocatore da tempo, e sono pronte a convincere Mazzocchi, come riportato da Nicolò Schira su X:

Sassuolo e Parma hanno mostrato interesse per il terzino del Napoli Pasquale Mazzocchi, che potrebbe lasciare il Napoli nella sessione di calciomercato di gennaio”

Resta da capire se arriveranno proposte concrete e se il Napoli deciderà di lasciar andare un elemento importante dello spogliatoio. Per il giocatore, però, sarebbe l’occasione di ritrovare spazio in un contesto dove potrebbe giocare con regolarità e tornare protagonista.

Laura Bisogno

