Napoli, McTominay è un’opera d’arte: lo scozzese diventa un quadro!

Neanche il tempo di festeggiare la Supercoppa italiana appena vinta contro il Bologna, che Scott McTominay si ritrova già con un altro prestigioso riconoscimento. E nello specifico in relazione al gol realizzato con la sua Scozia durante la sfida contro la Danimarca.

Il gol di McTominay esposto in un museo: ecco dove e quando

Scott McTominay non si ferma mai e punta ad entrare di diritto nella storia, e non solo quella calcistica. Infatti, come comunicato stesso dalla Nazionale scozzese, il numero 4 azzurro verrà esposto in un museo. Nello specifico, sarà la sua rovesciata, realizzata nel 4-2 alla Danimarca nel match di qualificazione ai prossimi Mondiali, ad essere messa in mostra.

Una partita che ha regalato il pass per giugno per la competizione più importante del mondo, ma che ha anche regalato una soddisfazione personale a McTominay. La foto, scattata da Ross MacDonald durante l’esecuzione, in cui ha visto lo scozzese colpire la palla a 2,53 metri d’altezza, verrà esposta allo Scottish National Portrait Gallery di Edimburgo fino al 5 gennaio. Un giusto riconoscimento per uno dei maggior talenti del Napoli e della Scozia intera.