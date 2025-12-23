Home ->

Napoli, McTominay è un’opera d’arte: lo scozzese diventa un quadro!

McTominay al Gran Galà del Calcio

Neanche il tempo di festeggiare la Supercoppa italiana appena vinta contro il Bologna, che Scott McTominay si ritrova già con un altro prestigioso riconoscimento. E nello specifico in relazione al gol realizzato con la sua Scozia durante la sfida contro la Danimarca.

Il gol di McTominay esposto in un museo: ecco dove e quando

Scott McTominay non si ferma mai e punta ad entrare di diritto nella storia, e non solo quella calcistica. Infatti, come comunicato stesso dalla Nazionale scozzese, il numero 4 azzurro verrà esposto in un museo. Nello specifico, sarà la sua rovesciata, realizzata nel 4-2 alla Danimarca nel match di qualificazione ai prossimi Mondiali, ad essere messa in mostra.

Una partita che ha regalato il pass per giugno per la competizione più importante del mondo, ma che ha anche regalato una soddisfazione personale a McTominay. La foto, scattata da Ross MacDonald durante l’esecuzione, in cui ha visto lo scozzese colpire la palla a 2,53 metri d’altezza, verrà esposta allo Scottish National Portrait Gallery di Edimburgo fino al 5 gennaio. Un giusto riconoscimento per uno dei maggior talenti del Napoli e della Scozia intera.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
