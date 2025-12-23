Napoli, dopo la Supercoppa testa al mercato: Lucca ha messo un club in cima alle preferenza

Grande festa in casa Napoli, con i partenopei che si sono portati a casa la terza Supercoppa Italiana della loro storia. Una gara perfetta da parte dei campioni d’Italia, che in quel di Riad non hanno lasciato chances al Bologna. Vittoria per 2-0 senza troppe discussioni e secondo trofeo in bacheca in questo storico 2026. Tra un festeggiamento e l’altro, però, gli azzurri ora devono pensare anche al mercato: la situazione più spigolosa è senza dubbio quella legata a Lorenzo Lucca. Il giocatore ha espresso la sua volontà.

Napoli, la volontà di Lucca è chiarissima: “La Roma può essere perfetta”

Non è stata una prima parte di stagione semplice per Lorenzo Lucca, che sperava senz’altro in un inizio con il Napoli decisamente diverso. Il centravanti azzurro non si sta dimostrando adeguato e con un Hojlund in super forma e con un Lukaku pronto a rientrare, il suo spazio rischia di ridursi ulteriormente. Dopo appena sei mesi il suo futuro potrebbe clamorosamente essere lontano da Napoli, con la Roma che sembra poter fare al caso giusto.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, l’unica soluzione possibile per la partenza di Lucca è quella del prestito. Per far ciò che questo accada il Napoli dovrebbe anticipare il riscatto dall’Udinese e poi prestare il giocatore. Al tempo stesso, però, Lucca non vuole abbassare l’asticella e per questo motivo l’unica strada al momento percorribile sembra portare alla Roma: i giallorossi sono alla ricerca di un attaccante e rappresenterebbero un’ottima soluzione per lo stesso Lucca.