Napoli-Bologna, Neres show: gli azzurri vincono la Supercoppa Italiana

Un Napoli stratosferico batte per 2-0 il Bologna e conquista la Supercoppa Italiana. Un Neres inarrestabile decide la finale con una doppietta e permette agli azzurri di alzare il trofeo. Come nel 1990, gli azzurri riescono a vincere la competizione, nello stesso anno solare dello Scudetto. Per Conte si tratta della quarta finale vinta sulle 8 disputate.

Napoli-Bologna, azzurri perfetti: Neres porta la Supercoppa

Una delle migliori versioni del Napoli di Antonio Conte, spazza via il Bologna e trionfa in Supercoppa Italiana. Gli azzurri sono perfetti, soprattutto nel corso del primo tempo. La prima palla gol attiva dopo 10 minuti, con Elmas che spreca una chance davanti a Ravaglia, calciando al lato.

I partenopei insistono e creano numerosi pericoli e intorno alla mezz’ora Ravaglia compie un vero e proprio miracolo su una conclusione ravvicinata di Neres. Il brasiliano è, però, in stato di grazia e al 39′ trova la rete del vantaggio con una conclusione a giro che termina poco sotto l’incrocio. Un capolavoro che porta meritatamente gli azzurri in vantaggio.

La ripresa si apre con un altro intervento di Ravaglia, questa volta su Rrahmani e con la prima vera occasione del Bologna, con un colpo di testa di Ferguson che termina centrale. Al 57′, un’incomprensione difensiva, permette a Neres di approfittarne per trovare uno scavetto morbido e la doppietta che chiude la gara. Nella mezz’ora finale, il pressing del Napoli non cala, con potenziali chance non sfruttate.

Il Napoli conquista così la sua terza Supercoppa nella propria storia, dopo quelle del 1990 e del 2014. Per Conte si tratta del nono trofeo in carriera, la sua seconda Supercoppa, nonché il suo secondo titolo con gli azzurri dopo lo Scudetto di maggio scorso.