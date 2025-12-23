Giuffredi pazzo di De Laurentiis: “Il migliore della storia!”, poi svela un sogno su Di Lorenzo e Politano!

Mario Giuffredi ha rilasciato un’intervista a Radio CRC, esprimendo la sua ammirazione per Aurelio De Laurentiis, il presidente che ha rivoluzionato il Napoli. Il procuratore ha parlato anche di Giovanni Di Lorenzo, un capitano che ha vissuto una crescita straordinaria e sogna di vincere il terzo scudetto con la squadra. Dopo la Supercoppa italiana vinta contro il Bologna, il Napoli guarda al futuro con grande ottimismo, sotto la guida di De Laurentiis e con Di Lorenzo protagonista.

Aurelio De Laurentiis, il presidente che ha riscritto la storia del Napoli

Mario Giuffredi, procuratore di Giovanni Di Lorenzo e altri azzurri, ha parlato a Radio CRC in seguito alla vittoria del Napoli nella finale di Supercoppa italiana contro il Bologna. Il suo intervento ha sottolineato come Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, abbia rappresentato un punto di riferimento per la squadra e per la città di Napoli, portando la società a un livello di serietà e successo mai visto prima. Giuffredi ha dichiarato che De Laurentiis è

“Senza dubbio il miglior presidente della storia del Napoli, a livello imprenditoriale ha fatto qualcosa di unico per la città. De Laurentiis è stato prima di tutto un Presidente innovativo che non si è mai nascosto e che ci ha messo sempre la faccia, soprattutto nei momenti negativi. Ha sempre difeso il suo club ed è riuscito a riportare grande entusiasmo dopo Maradona, non era semplice’.

Di Lorenzo ha un sogno: ecco quale

Giuffredi ha poi parlato di Giovanni Di Lorenzo, il capitano che ha visto crescere enormemente nel corso degli anni. Un giocatore che, partito da una situazione difficile, è diventato uno dei leader indiscussi del Napoli.

‘Vorrei che Di Lorenzo vincesse il suo terzo scudetto con la maglia del Napoli, così da superare il record di trofei di Maradona. La sua storia è unica, è partito dal basso ed ora si trova a questi livelli. Ha avuto anche un periodo di black-out e stava per andare via dopo il decimo posto, ma ha reagito. Sia per lui che per Politano mi auguro il loro terzo scudetto e un Mondiale da protagonisti”.

Supercoppa e continuità per il Napoli

La vittoria della Supercoppa italiana contro il Bologna, dopo lo scudetto del 2025, è un ulteriore traguardo che rende ancora più speciale l’annata dei partenopei, un segnale di continuità e crescita sotto la presidenza De Laurentiis.