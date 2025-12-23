Napoli, decisione arrivata sul blocco del mercato: si attende ufficialità!

Spiacevoli notizie raggiungono il Napoli all’indomani della vittoria della Supercoppa Italiana contro il Bologna. La Authority che segue e regola i conti dei club di Serie A avrebbe comunicato che il club partenopeo attualmente si trova sopra la soglia dell’indicatore del costo del lavoro allargato sui ricavi. Il parametro dello 0,8%, valicato dal Napoli, non impone una chiusura immediata del mercato ma dovrà essere attenzionato dalla società per evitare problemi in futuro. Si attende soltanto un annuncio ufficiale.
Allarme Napoli: la commissione punta il dito contro il club azzurro
Come riportato da Calcio e Finanza, il Napoli avrebbe ricevuto un avvertimento dall’Authority che monitora i conti dei club del massimo campionato italiano per quanto riguarda un particolare parametro.
Nello specifico, stando all’analisi dei conti dello scorso 30 settembre, il club campano avrebbe superato la soglia dell’indicatore del costo del lavoro allargato sui ricavi, fissato per tutti allo 0,8. Un aspetto che la FIGC revisionerà, ma che nel frattempo dovrebbe far scattare il principio del “saldo zero”: ciò significa che i prossimi eventuali colpi di mercato potranno avvenire solo attraverso cessioni di pari o minore valore.
Napoli, stai attento: gli azzurri rischiano una sanzione pesante per il futuro
L’imposizione del “saldo zero” potrà essere affrontata dalla società tramite la richiesta di revoca del provvedimento, ma allo stato attuale rischia di incidere e non poco su quello che sarà il mercato invernale del Napoli.
Dando uno sguardo ai mesi a venire, stando sempre alla ricostruzione di Calcio e Finanza, a marzo la soglia dovrebbe scendere allo 0,7: ciò renderà i controlli ancora più ferrati in vista della prossima stagione. Se il Napoli non dovesse infine riuscire a rientrare nei parametri richiesti entro luglio, potrebbe addirittura scattare il blocco del mercato.
Una possibilità che il club deve assolutamente evitare, ma per fare ciò servirà una strategia ben precisa considerando un fattore cruciale: gli investimenti sugli italiani Under 23 non vengono conteggiati nel costo del lavoro. Potrebbe dunque essere una grossa opportunità per un’inversione di rotta e l’introduzione di una decisa politica basata su calciatori appartenenti a questa categoria.