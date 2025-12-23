Home ->

Milinkovic-Savic e Lukaku tirano in ballo i loro fratelli: la frecciatina social (FOTO)

Collage dedicato ai fratelli Lukaku e Milinkovic-Savic

Dopo il meritato successo di Supercoppa italiana a Riyad, la squadra è tornata Napoli e si è riunita per la consueta cena di Natale. Dai membri dello staff, ai giocatori, tutti presenti per festeggiare l’anno appena passato e i due trionfi conquistati in questo 2025: Scudetto e Supercoppa. E proprio su quest’ultimo successo, Lukaku e Milinkovic-Savic hanno lanciato una frecciatina ai rispettivi fratelli.

Lukaku e Milinkovis-Savic sui social: il loro gesto è inequivocabile

Freschi vincitori della Supercoppa italiana, i due azzurri, presenti alla cena di squadra, hanno postato nelle lorto storie una foto insieme taggando però Jordan Lukaku e Sergej Milinkovic-Savic, i rispettivi fratelli. Nello specifico, la foto li ritrae insieme mentre fanno un gesto con le dita come ad indicare “1-1”.

Un chiaro riferimento al numero di Supercoppe vinte dai loro fratelli. Infatti, i due ex Lazio hanno trionfato nel 2017 quando i biancocelesti superarono in finale la Juventus. Anche se, a dirla tutta, il solo Romelu ha pareggiato i conti con il fratello Jordan, visto che Sergej batte il fratello Vanja grazie anche al trionfo del 2019. E chissà se ne parleranno tra qualche giorno durante la cena di famiglia di Natale. Di seguito l’immagine sui social:

 

 

Laura Bisogno

