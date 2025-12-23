Home ->

Eroico Neres, regala la Supercoppa al Napoli ed entra nella storia: è solo il secondo a riuscirci

Neres nella storia.

La rinascita di un Napoli in difficoltà, messo a duro a prova dagli infortuni, sta passando dai piedi di David Neres. L’attaccante brasiliano, dopo la sonora sconfitta per 6-2 contro il PSV, è stato capace di collezionare sei gol e tre assist. La doppietta in finale di Supercoppa è stata la ciliegina sulla torta, per festeggiare un grande successo dopo un periodo a dir poco straordinario per lui.

Neres come Careca: doppietta storica in Supercoppa

Il grande protagonista di Napoli-Bologna è stato David Neres. La sua doppietta ha regalato il secondo trofeo dell’anno agli azzurri. Due reti dal peso enorme, che entrano nella storia: Neres è il primo brasiliano a siglare una doppietta in Supercoppa dopo Careca, suo connazionale. L’ex bomber del Napoli ci era riuscito nello storico 5-1 contro la Juventus nel 1990.

Napoli, Conte ha trovato la sua arma: da riserva a titolare inamovibile

Dopo una stagione difficile, in cui ha segnato solo due reti in campionato, David Neres si sta prendendo il Napoli a suon di gol e prestazioni importanti. Il brasiliano è diventato l’arma in più di Antonio Conte, che adesso lo ritiene titolare inamovibile. L’ex Benfica e Ajax ha vinto il suo secondo trofeo con il Napoli e la sua terza Supercoppa dopo quelle conquiste in Portogallo e in Olanda.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
