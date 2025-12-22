Napoli-Bologna, trionfo azzurro: arriva il super commento di De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis ha commentato la vittoria del Napoli sul Bologna in finale di Supercoppa Italiana. Un successo netto, dopo una gara dominata. Il patron degli azzurri ha pubblicato su X un messaggio ricco di orgoglio e soddisfazione.

De Laurentiis esalta il suo Napoli: il commento dopo la Supercoppa

Dopo lo Scudetto a fine maggio, il Napoli vince anche la Supercoppa Italiana in questo finale di 2025. Un doppio titolo come successo solamente nel 1990 ai tempi di Diego Armando Maradona. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha potuto pubblicare il suo consueto commento su X, esaltandosi per il grande risultato della serata.

“Orgoglioso di questo gruppo che ha scritto di nuovo la storia”.

Questo il messaggio del patron De Laurentiis, che a fine partita è sceso in campo per abbracciare Conte e per esultare con tutta la squadra. Un successo super per gli azzurri, che potranno così tornare in campionato con un titolo in più in bacheca.