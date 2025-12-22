Ufficiale Napoli, il club ha annunciato un nuovo accordo: c’è il comunicato

Oltre alle faccende legate al campo, il Napoli sta costruendo un’identità sempre più forte anche sotto il punto di vista commerciale e d’immagine. Nella giornata di oggi il club ha ufficialmente comunicato di aver stretto un nuovo accordo con Google, che diventa Official AI and Smartphone Partner del club partenopeo per questa stagione.

Nuova partnership commerciale per il Napoli: arriva l’annuncio ufficiale

Quest’oggi il Napoli ha emanato un comunicato tramite i propri mezzi ufficiali in cui ha annunciato di aver siglato una partnership di tipo commerciale con Google. Nel dettaglio, Google Gemini e Google Pixel diventano Official AI and Smartphone Partner del club per tutta la stagione 2025/26.

Un ulteriore tassello nella costruzione di un’immagine sempre più internazionale per i campioni d’Italia in carica, che trovano in Google un partner di caratura mondiale. Nel corso della stagione, il colosso del web sarà al centro di progetti digitali volti alla creazione di contenuti web ufficiali e iniziative che coinvolgeranno i tifosi.