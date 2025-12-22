Napoli, l’accordo con Google e non solo: tutti i retroscena di Bianchini

Il Napoli ha annunciato l’accordo per una nuova ed enorme partnership con Google. Si tratta di uno dei colossi mondiali della tecnologia. A svelare i dettagli dell’operazione è stato Tommaso Bianchini, Direttore Generale dell’Area Business del club azzurro. Google Gemini e Google Pixel diventeranno Official AI Partner e Official Smartphone Partner della SSC Napoli per questa stagione.

Accordo tra Google e il Napoli: “Primi in Italia”

Intervenuto quest’oggi ai microfoni di ‘SpazioNapoli’, Bianchini è entrato nel merito dell’accordo con Google:

“È un partner internazionale, globale, che va a rafforzare il messaggio che vogliamo dare al mondo del business. Fonderemo per la prima volta una partnership globale con l’intelligenza artificiale, tema del momento. Abbiamo stretto un accordo con un gruppo mondiale enorme, che ha scelto il Napoli come prima squadra in Italia per sviluppare un percorso sull’intelligenza artificiale che partirà oggi. Ci saranno vari contest per i tifosi, giocando sempre sulla tradizione che incontra l’innovazione. Google investirà per la prima volta nel calcio italiano, con Gemini per l’intelligenza artificiale e con Pixel per lo smartphone.”

Napoli sempre più forte, non solo sul campo

La società di Aurelio De Laurentiis vuole rafforzare un’immagine sempre più globale, in fase di sviluppo ormai da anni:

“Globalizzazione? Il Napoli deve essere più presente fisicamente sui terrori. Abbiamo allestito da un anno un’area di sviluppo internazionale con Leonardo Giammarioli. Stiamo scegliendo qualche territorio in cui iniziare ad essere in presenza fisica con ‘accademy’ e collaborazioni tecniche che diventano collaborazioni di business.”

Queste le parole del Direttore Generale dell’Area Business della società partenopea.