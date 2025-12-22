Neres carico per la Supercoppa: “Dobbiamo vincere!”, poi le parole a sorpresa su Lukaku

David Neres, a pochissime ore dalla finale di Supercoppa Italiana da giocare contro il Bologna, ha rilasciato una lunga intervista al ‘Corriere dello Sport’. Tra le dichiarazioni più interessanti sicuramente quelle sulla finale appunto di questa sera ma anche su Romelu Lukaku.

Neres carica il Napoli per la Supercoppa Italiana

Ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’, Neres ha dichiarato:

“Penso di essere un po’ emozionato e anche molto concentrato. Giocare per vincere un trofeo è bello, è molto speciale. Una finale è una partita diversa dalle altre. E conta solo vincere”

E poi ancora:

“Quando smetti le persone ricordano soltanto i trofei della tua carriera. E quindi il Bologna vuole vincere e noi vogliamo vincere. Questa è una finale e abbiamo un pensiero fisso: rispetto moltissimo per il Bologna ma siamo qui per vincere“.

Neres e le parole su Lukaku

Sul suo compagno di squadra, il brasiliano ha poi dichiarato: