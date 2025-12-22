Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli-Bologna, post partita emozionante: il gesto di De Laurentiis e Conte

di

C’è il trionfo del Napoli. Esultano i partenopei, Antonio Conte e il patron Aurelio De Laurentiis, per la vittoria della Supercoppa Italiana. La terza della storia del club e il primo trofeo stagionale per gli azzurri, che esultano a Riad dopo aver battuto il Bologna di Vincenzo Italiano. Tanta gioia per i partenopei, che si è vista non solo tra i giocatori e lo staff, ma anche tra De Laurentiis e Conte.

Abbraccio Conte-ADL: la gioia dopo il triplice fischio

Dopo il triplice fischio del direttore di gara è iniziata la festa partenopea, con giocatori e staff diretti verso il campo a esultare insieme per la vittoria del trofeo. Appena dopo la fine, le telecamere hanno però inquadrato il presidente Aurelio De Laurentiis e l’allenatore Antonio Conte.

Il Napoli vince la Supercoppa Italiana

Grande la gioia dei due, che dopo le voci di possibili screzi e le varie smentite dello stesso presidente, possono lasciarsi andare a un momento di gioia dopo la conquista del titolo. ADL e Conte fanno di nuovo la storia del Napoli, vincendo la terza Supercoppa Italiana della storia del club.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie