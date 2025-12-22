Napoli-Bologna, post partita emozionante: il gesto di De Laurentiis e Conte

C’è il trionfo del Napoli. Esultano i partenopei, Antonio Conte e il patron Aurelio De Laurentiis, per la vittoria della Supercoppa Italiana. La terza della storia del club e il primo trofeo stagionale per gli azzurri, che esultano a Riad dopo aver battuto il Bologna di Vincenzo Italiano. Tanta gioia per i partenopei, che si è vista non solo tra i giocatori e lo staff, ma anche tra De Laurentiis e Conte.

Abbraccio Conte-ADL: la gioia dopo il triplice fischio

Dopo il triplice fischio del direttore di gara è iniziata la festa partenopea, con giocatori e staff diretti verso il campo a esultare insieme per la vittoria del trofeo. Appena dopo la fine, le telecamere hanno però inquadrato il presidente Aurelio De Laurentiis e l’allenatore Antonio Conte.

Grande la gioia dei due, che dopo le voci di possibili screzi e le varie smentite dello stesso presidente, possono lasciarsi andare a un momento di gioia dopo la conquista del titolo. ADL e Conte fanno di nuovo la storia del Napoli, vincendo la terza Supercoppa Italiana della storia del club.