Napoli-Bologna, Di Lorenzo: “La volevamo più degli altri, possiamo giocarcela con chiunque”

Il Napoli esulta ed è fiero di questa vittoria in Supercoppa Italiana. I ragazzi di Antonio Conte dominano il Bologna e vincono per 2-0 sui giocatori di Vincenzo Italiano, trionfando e alzando la terza Supercoppa Italiana della storia partenopea. Ai microfoni di Sport Mediaset anche il capitano Giovanni Di Lorenzo.

Di Lorenzo: “Con questo atteggiamento possiamo giocarcela con chiunque”

Ai microfoni di Sport Mediaset ha parlato il capitano del Napoli Di Lorenzo. Di seguito le sue parole.

Più voglia di vincerla.

“Finalmente, avevo perso due finali e la terza è andata bene. Felice per me e per la squadra. Abbiamo dimostrato di volerla più degli altri e con questo atteggiamento possiamo dare fastidio a chiunque“.

Più vinci più hai fame di trofei.

“Più vinci più hai fame di vincere trofei. Dopo lo Scudetto volevamo vincere anche la Supercoppa, la volevamo tanto”.

Momenti di difficoltà.