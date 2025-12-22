Il Napoli vince la Supercoppa Italiana: l’incasso dei partenopei dopo il trionfo

Il Napoli vince contro il Bologna e trionfa nella Supercoppa Italiana. Un super Neres, in stato di grazia, regala la coppa ai partenopei, dando gioia ai giocatori, lo staff, la società e un’intera città. Il Napoli può esultare per la terza Supercoppa Italiana della storia, che dà tanto risalto a quanto fatto dai giocatori. Oltre questo, ‘esultano’ anche le casse societarie, con un buon incasso a seguito della vittoria del trofeo.
Napoli, la vittoria in Supercoppa porta 11 milioni di euro
Il Napoli può esultare, non solo per l’importante vittoria del trofeo della Supercoppa Italiana, ma anche per l’incasso a seguito del successo, che non è da sottovalutare.
Dopo la vittoria, infatti, gli Azzurri hanno incassato un totale di 11 milioni di euro. Per quanto riguarda il singolo trofeo, sono 9.5 i milioni di euro incassati, a cui si aggiungeranno 1.5 milioni di euro per l’amichevole che verrà giocata contro la vincitrice della Supercoppa Araba.