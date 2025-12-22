Napoli-Bologna, anche Tropico teso per gli azzurri: il gesto del cantante durante il concerto

Tanta tensione durante la partita per tutti i tifosi del Napoli. La posta in gioco era alta, e la voglia di alzare il trofeo della Supercoppa Italiana, per la terza volta nella storia azzurra, era tanta. Nonostante il doppio vantaggio, la tensione era altissima, con un gol che avrebbe riaperto tutto. Per questo tutti erano a seguire la partita, mentre il cantante Tropico, durante un suo concerto, ha verificato il punteggio del match.

Il gesto di Tropico durante il suo concerto: il cantante si ferma per controllare il risultato del Napoli

Seconda parte di match, punteggio di 2-0 dopo la doppietta di David Neres. Il cantautore Davide Petrella, in arte Tropico, ha appena terminato una propria canzone e si accinge a proseguire il proprio concerto.

Prima di iniziare un nuovo pezzo, però, la fede partenopea e il tifo per il Napoli prevale. Il cantautore ferma il proprio concerto, lascia temporaneamente il centro del palco del Palapartenope, e verifica il punteggio della propria squadra del cuore.

Scoprendo il doppio vantaggio, il cantautore tira un sospiro di sollievo e prosegue il suo concerto, tra la gioia del pubblico anch’esso felice per la vittoria dei partenopei. Un gesto semplice, che mostra però quanto la fede per il club vada oltre, persino al proprio lavoro.