Quando torna il Napoli dall’Arabia? Cosa filtra su giorno e orario di arrivo a Capodichino

Il Napoli si prepara a rientrare in Italia dopo la vittoria della Supercoppa Italiana conquistata in Arabia Saudita. Gli azzurri, freschi del successo che ha riportato entusiasmo tra i tifosi, sono attesi a Napoli nelle prossime ore. Cresce l’attesa per l’arrivo a Capodichino, dove una parte della città potrebbe accogliere la squadra con il trofeo. Tra orari di volo, fuso orario e programma post-finale, emergono le prime indicazioni su quando il gruppo farà ritorno a casa.

Il programma del rientro dopo la Supercoppa

Dopo la festa per la vittoria della Supercoppa Italiana, il Napoli ha organizzato il rientro in Italia con un volo charter privato. La squadra resterà ancora alcune ore in Arabia Saudita prima della partenza, prevista nel cuore della notte. Secondo quanto filtra dall’ambiente azzurro, il decollo è fissato intorno alle ore 3:00 locali. Un orario scelto per consentire al gruppo di smaltire le celebrazioni e affrontare il viaggio senza ulteriori impegni ufficiali.

Il volo dovrebbe durare poco più di cinque ore. Considerando il fuso orario e i tempi tecnici di atterraggio, l’arrivo a Capodichino è stimato nelle prime ore del mattino. Un rientro rapido, che permetterà allo staff di pianificare subito i prossimi impegni.

Orario di arrivo a Capodichino e attesa dei tifosi

L’orario previsto per il rientro del Napoli in Italia è compreso tra le 7:00 e le 8:00 del mattino di martedì 23 dicembre. Capodichino sarà il primo punto di contatto tra la squadra e la città dopo il trionfo. Non è esclusa una presenza spontanea di tifosi, anche se non è stata organizzata alcuna accoglienza ufficiale.

Il successo in Supercoppa rappresenta un segnale importante per la stagione. Il Napoli aggiunge un altro trofeo alla propria storia recente, dopo lo Scudetto rafforzando il legame con la città. In attesa del ritorno in Serie A, il rientro diventa un momento simbolico. Un passaggio breve ma carico di orgoglio, che chiude una trasferta vincente e riporta gli azzurri nel loro stadio emotivo.