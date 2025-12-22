Caso Oriali-Allegri, risvolto clamoroso: le ultime dichiarazioni spiazziano tutti

Continua a far discutere quanto successo giovedì sera, durante la semifinale di Supercoppa, tra il tecnico rossonero Massimiliano Allegri e Lele Oriali. Il club azzurro, ha subito tutelato il suo dirigente con un duro comunicato nei confronti dell’allenatore livornese. Intanto, sono da segnalare le parole di Michele Criscitiello: le sue dichiarazioni lasciano a bocca aperta.

Napoli, senti Criscitiello: “Finto perbenismo”

Dopo il comunicato del Napoli, e la conseguente multa per Massimiliano Allegri, il caso continua a tenere banco. Anche il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello, tramite un editoriale sul proprio sito Sportitalia.it, ha voluto dire la sua su quanto accaduto nella prima semifinale di Riyadh.

Criscitiello non ha usato mezzo termini su quanto accaduto in campo e fuori. Secondo il direttore di Sportitalia, Lele Oriali da vero uomo di campo avrebbe dovuto evitare di pretendere il comunicato dal suo club, difendendosi sul terreno di gioco.

Inoltre, secondo Criscitiello, ad uscirne male è il dirigente azzurro e non il tecnico rossonero. Il noto giornalista e conduttore televisivo, ha anche detto che Antonio Conte farebbe meglio a separarsi da Oriali, un figura che al momento crea solo danni all’allenatore salentino. Parole dure nei confronti dell’ex calciatore oggi dirigente, e che lasciano tutti spiazzati.