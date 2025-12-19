Home ->

“Allegri ha insultato pesantemente Oriali”: comunicato della SSC Napoli contro il tecnico del Milan

di
Comunicato della SSC Napoli contro Max Allegri

Nel corso di Napoli – Milan, ci sono stati attimi di tensione tra le due panchine. Non solo Antonio Conte e Massimiliano Allegri protagonisti, ma anche Lele Oriali è stato protagonisti di un battibecco con il tecnico rossonero.

A sottolinearlo è stata la SSC Napoli con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, nel quale il club azzurro si scaglia contro il tecnico livornese.

Napoli – Milan, il comunicato del club azzurro su Allegri

In questi minuti, il club azzurro si è esposto in merito alle tensioni tra Lele Oriali e Max Allegri, prendendo difatti le difese del proprio tesserato. Di seguito, quanto scritto dalla società del presidente Aurelio De Laurentiis:

“La SSC Napoli condanna con fermezza l’atteggiamento dell’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri che, durante la semifinale di Supercoppa Italiana, alla presenza di decine di persone a bordocampo e in diretta televisiva, ha pesantemente insultato Gabriele Oriali con termini offensivi e reiterati.

Auspichiamo che tale aggressione, totalmente fuori controllo, non passi inosservata, a maggior ragione perché, con 33 telecamere impegnate nella produzione dell’evento, è impossibile non riscontrare quanto avvenuto”.

Francesco Fildi

