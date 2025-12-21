Napoli Primavera, Rocco non si nasconde dopo il Milan: parole da brividi

Il Napoli Primavera raggiunge il Milan nel finale e ottiene così l’1-1 e un punto per la classifica. Prosegue comunque l’ottimo momento di forma della squadra allenata da Dario Rocco, che prima di questa partita veniva da cinque successi nelle ultime sette. Con il pari odierno, ottenuto nel finale, si muove ancora la classifica. Nel post-partita grande orgoglio di mister Rocco, che ha parlato ai nostri microfoni.

Rocco: “Non abbiamo mollato, la mia gioia più grande sarà vedere uno di questi ragazzi al Maradona”

Dario Rocco nel post-partita ha analizzato la gara, parlando anche del futuro di questi ragazzi. Le sue parole nel post-partita.

Sulla partita.

“Il gruppo si è amalgamato nel miglior modo possibile. Anche oggi non abbiamo mollato fino alla fine, siamo riusciti a non perdere una partita che non meritavamo di perdere. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, soprattutto dopo le 8 partite in 20 giorni. Il grande segreto di questo Napoli? Il gruppo“.

Sul futuro dei suoi giocatori.

“La gioia più grande sarà quando vedremo un ragazzo fare cinque minuti al Maradona. Abbiamo un grande spirito di appartenenza e una rosa di napoletani cresciuti nel club da quando avevano 10 anni. C’è un’appartenenza forte”.

“Bilancio 2025? Sono felice, l’anno scorso eravamo in primavera 2, ora giochiamo in primavera 1”

L’intervista è poi proseguita discutendo anche di quello che è il bilancio del 2025.