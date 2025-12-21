Home ->

PRIMAVERA LIVE – Napoli-Milan 0-0: inizia il match

Napoli Primavera Milan

15′- Ancora Milan in attacco; i rossoneri creano problemi a Spinelli, ma il 95 azzurro è sempre attento a respingere i pericoli.

13′- Grande chiusura difensiva di Smeraldi; l’11 azzurro interviene in area di rigor, rischiando di causare il penalty, ma la sua scivolata è perfetta sul pallone.

12′- Timido tentativo degli azzurrini sugli sviluppi di calcio piazzato: Cimmaruta crossa sul secondo palo, ma il colpo di testa di Gorica è debole e fuori dallo specchio di porta.

2′- Pericoloso subito il Milan: la difesa azzurra chiude bene la prima avanzata rossonera, ma il pallone finisce sui piedi di Plazzotta; il suo destro esce di poco fuori alla sinistra di Spinelli.

1′- Inizia il match.

A breve l’inizio della 17esima giornata di Primavera 1 tra il Napoli e il Milan. I ragazzi di mister Rocco vivono una grande momento di forma dopo il netto successo esterno di Lecce: i totale sono 5 le vittorie nelle ultime 7. Dall’altra parte un Milan che arriva anch’esso da un successo contro il Parma. Intanto ecco le formazioni ufficiali:

NAPOLI (3-5-2): Spinelli; Caucci, Gambardella, Garofalo; Olivieri Cimmarruta, Genovese, Lo Scalzo, Smeraldi; Camelio, Gorica

Milan (4-3-3): Longoni; Perera, Colombo, Cullotta, Tartaglia; Pandolfi, Mancioppi, Plazzotta; Di Siena, Lontani, Castiello

