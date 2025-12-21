Napoli, nuova tegola per Conte: il difensore si ferma in allenamento

Brutte notizie per il Napoli di Antonio Conte. Il club partenopeo ha annunciato che Sam Beukema non parteciperà all’allenamento odierno a causa di un problema al piede. Le sue condizioni verranno valutate accuratamente dallo staff medico, con gli azzurri che domani sera affronteranno il Bologna nella finale di Supercoppa Italiana.

Stop per un calciatore del Napoli: c’è il comunicato del club

Si avvicina sempre di più la finalissima di Supercoppa Italiana tra Napoli e Bologna. Gli azzurri hanno battuto ed eliminato il Milan grazie al 2-0 della semifinale, conquistandosi l’atto finale del torneo. La risposta è arrivato il giorno successivo, con gli uomini di Vincenzo Italiano che hanno sconfitto l’Inter ai calci di rigore.

In vista del match di domani, rimangono dubbi sull’eventuale partecipazione dell’ex Sam Beukema. Il difensore, come annunciato dal Napoli tramite un comunicato ufficiale, non prenderà parte all’allenamento in programma oggi a causa di un trauma contusivo al piede, riportato nella giornata di ieri. Le sue condizioni sono dunque da monitorare, con Antonio Conte che spera di avere a disposizione l’olandese per la sfida di domani.