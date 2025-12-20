“Cosa farai se vinci la Supercoppa?”: la risposta di Beukema è imperdibile, avete sentito?

Mancano poco meno di quarantotto ore alla finale di Supercoppa Italiana tra il Napoli e il Bologna. Gli azzurri di Antonio Conte non solo avranno la possibilità di mettere le mani sul primo trofeo stagionale, ma intendono sicuramente rifarsi dopo la pesante sconfitta incassata nel precedente delle scorse settimane contro i rossoblu, in Serie A.
Una sfida che, per ovvi motivi, non sarà banale per Sam Beukema, grande ex della sfida, che ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali della Lega di Serie A.
Beukema parla ai canali di Lega Serie A: l’intervista
Tanti spunti interessanti quelli lanciati da Sam Beukema, nell’intervista rilasciata alla Lega di Serie A.
Queste le parole a proposito della finale di Supercoppa:
“Che cosa fai se vinci la Supercoppa? Vorrei dire che festeggiamo, ma ci sarà già una prossima partita. Se vinciamo la Supercoppa, la prossima intervista la facciamo in napoletano (ride, ndr)”.
Di seguito, le dichiarazioni integrali del centrale di nazionalità olandese: