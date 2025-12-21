Napoli, Di Lorenzo senza filtri: “Bologna ci ha segnato. Mal di trasferta? Vi dico la verità”

Siamo alla vigilia della finalissima di Supercoppa Italiana tra Napoli e Bologna. I partenopei, dopo aver eliminato il Milan grazie al 2-0 di qualche giorno fa, intendono mettere le mani su un altro trofeo. Ad attenderli ci saranno i rossoblù, che vogliono a loro volta coronare il sogno di battere i campioni d’Italia per affiancare la Supercoppa alla Coppa Italia vinta lo scorso maggio. Quest’oggi Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato un’intervista nel corso della quale ha affrontato diverse tematiche, tra cui il continuo confronto nello spogliatoio per continuare a crescere e le difficoltà riscontrate nei match in trasferta.

Si avvicina la finale di Supercoppa: Di Lorenzo prepara la sfida

Nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è uscita una lunga intervista a Giovanni Di Lorenzo. Il capitano del Napoli ha parlato di vari argomenti, tenendo ovviamente al centro la gara di domani sera contro il Bologna:

“Affronteremo una squadra in salute e che ha entusiasmo. Sarà una gara difficile, ma cercheremo di vincere questo trofeo. La partita persa al Dall’Ara? Il Bologna ci ha fatto passare un periodo particolare dopo quella sconfitta, il pensiero è ancora vivo. Questa sarà una gara diversa, puntiamo ad alzare la Supercoppa”.

Una partita, quella del KO contro i felsinei, che ha significato molto per lo spogliatoio del Napoli. La reazione è tuttavia arrivata, con il Napoli che ha prontamente rialzato la testa continuando a spingere e a lottare per il titolo.

Difficoltà in trasferta? Di Lorenzo non si nasconde: il suo pensiero

Un’altra parte dell’intervista ha riguardato le difficoltà che i partenopei stanno riscontrando nei match in trasferta. Nel corso della stagione 2025/26, il Napoli sembra soffrire gli impegni lontani dalle mura amiche del Maradona, fattore che sta rallentando il rendimento complessivo degli uomini di Conte. Di Lorenzo sembra abbastanza convinto a riguardo:

“In realtà siamo sempre lì in classifica, davanti a giocarcela con le altre. Il mal di trasferta è un’altra tematica che abbiamo affrontato nello spogliatoio: difficile trovare una spiegazione, non la sappiamo nemmeno noi. Bisogna dare di più, è innegabile che lontano da casa stiamo facendo fatica”.