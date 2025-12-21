Napoli – Bologna, Conte verso alcuni cambi: ballottaggio apertissimo!

Antonio Conte prepara la finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Bologna con alcune riflessioni legate a forma fisica e continuità. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il tecnico azzurro starebbe valutando qualche aggiustamento rispetto alle ultime uscite. Le scelte riguardano soprattutto le corsie esterne e la difesa, dove non mancano i dubbi. In vista dell’atto conclusivo, Conte cerca equilibrio tra rotazioni necessarie e certezze costruite nelle ultime settimane.

Elmas verso la panchina, pronto Lang

Secondo Tuttosport, Antonio Conte starebbe pensando far riposare Elif Elmas. L’esterno macedone è stato chiamato in causa per sei volte consecutive dal primo minuto e, per questo motivo, avrebbe bisogno di riprendere fiato. Al suo posto è pronto Noa Lang, dopo aver riposato in semifinale contro il Milan, sempre per via di molte partite di fila giocate da titolare.

Le valutazioni in difesa tra rientri e dubbi

Novità attese anche nel reparto arretrato. Conte valuta il rientro di Buongiorno oppure di Beukema – da valutare per via di un trauma contusivo al piede – con la conferma di Rrahmani. Juan Jesus, invece, dovrebbe restare in panchina, anche dopo la buona prova contro il Milan.

Fascia, esterni e gerarchie definite

Sulla fascia destra dovrebbe tornare Di Lorenzo, pronto a riprendersi il suo posto come esterno di centrocampo. Politano, invece, verso la panchina.

La finale di Supercoppa si avvicina. Tra gestione delle forze e certezze tattiche, il Napoli di Conte cerca il giusto equilibrio per alzare il primo trofeo stagionale.