Napoli, arrivano speranze per Mainoo? La scelta del Manchester United fa sognare!

Kobbie Mainoo quest’oggi è rimasto fuori anche dalla lista dei convocati del Manchester United per la sfida contro l’Aston Villa. Un’assenza che ha subito acceso interrogativi, anche se le prime ricostruzioni parlano di un piccolo problema fisico accusato alla vigilia. Resta però un dato di fatto: il centrocampista inglese continua a scivolare ai margini del progetto tecnico di Amorim. Una situazione che alimenta le voci di mercato, con il Napoli pronto a muoversi con decisione.

L’assenza contro l’Aston Villa e il caso convocazioni

L’esclusione di Kobbie Mainoo ha fatto rumore. Non una novità vederlo fuori dall’undici iniziale, ma restare addirittura fuori dai convocati rappresenta un segnale più forte.

Secondo quanto filtra da Manchester però, il centrocampista avrebbe accusato un lieve infortunio nella giornata di ieri, motivo che ne ha impedito anche la presenza in panchina contro l’Aston Villa. Amorim però, nella giornata di ieri, è intervenuto in conferenza stampa non annunciando alcun problema fisico.

Spazio ridotto e fiducia in calo

Al di là dell’aspetto fisico, la stagione di Mainoo racconta una progressiva perdita di centralità nel Manchester United. Minutaggio ridotto, esclusioni frequenti e una gestione che non sembra più orientata alla crescita immediata del talento inglese.

Una dinamica che sta incidendo anche sulle valutazioni del giocatore, sempre più consapevole di trovarsi davanti a un bivio importante per la carriera e, quest’anno, per il Mondiale.

Il Napoli entra in pressing

In questo contesto si inserisce il Napoli, che segue Mainoo con grande attenzione. Il club azzurro vede nel centrocampista un profilo ideale per ringiovanire il reparto e aggiungere qualità e intensità. Le difficoltà vissute a Manchester non fanno che rafforzare l’idea di un possibile addio, già nelle prossime finestre di mercato. L’assenza contro l’Aston Villa, anche se legata a un infortunio, diventa così un tassello in più di una storia che sembra avvicinarsi a una svolta.

Il futuro di Mainoo resta aperto, ma una cosa è chiara: quando la fiducia si incrina, il mercato non aspetta.